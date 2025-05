Überraschung: Mats Hummels sitzt in der Box von Hamburger Tennis-Ass Eva Lys

Eva Lys hat beim Sandplatzturnier in Rom trotz Promi-Unterstützung eine Überraschung gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina verpasst. Die deutsche Nummer eins aus Hamburg unterlag in der zweiten Runde der Kasachin 6:7 (3:7), 2:6.

Lys vergab in ihrem ersten Duell mit der zuletzt formschwachen Rybakina im ersten Satz zu viele Chancen.

Damit ist Laura Siegemund die letzte Deutsche beim WTA-Turnier im Foro Italico. Die 37-Jährige aus Metzingen kam als Lucky Loser direkt in die zweite Runde und überraschte mit einem Sieg über die Italienerin Lucia Bronzetti. Im Achtelfinale trifft Siegemund auf die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland).

Lys hatte gegen Rybakina überraschend prominente Unterstützung: Mats Hummels, Fußball-Weltmeister von 2014 und derzeit Profi bei AS Rom saß in der Box der 23-Jährigen. Die hielt das Match lange offen, doch im Tiebreak des ersten Satzes übernahm Rybakina mit ihrem Powertennis die Kontrolle und gab sie auch im zweiten Satz nicht mehr ab.

Trotz der Niederlage klettert Lys in der Weltrangliste weiter. Vor dem Turnierstart in Rom wurde sie auf Platz 63 geführt. Vor den French Open in Paris (ab 25. Mai) könnte sie unter den besten 60 Spielerinnen der Welt geführt werden.