Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic will einem Medienbericht zufolge einen hoch dotierten neuen Fünfjahresvertrag bei den Dallas Mavericks unterschreiben. Wie der US-Sender ESPN am Dienstag berichtete, soll sich eine Delegation unter anderem mit der der deutschen Mavs-Ikone Dirk Nowitzki als Berater am Montag auf den Weg nach Ljubljana gemacht haben.

Der Vertrag, der ein finanzielles Volumen von 207 Millionen Dollar (rund 176 Millionen Euro) haben soll, werde an diesem Dienstag unterschrieben und offiziell gemacht, hieß es.

NBA: Luka Doncic erhält Millionen-Vertrag bei Dallas Mavericks

„Heute wird ein Traum wahr“, sagte Doncic ESPN. „Basketball hat mir so viel gegeben und mich an wunderbare Orte geführt. Ich bin demütig und aufgeregt, Teil der Dallas Mavericks zu bleiben.“

Der 22 Jahre alte Doncic spielt seit 2018 für Dallas. Er hatte jüngst die slowenische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio bis ins Halbfinale geführt, in dem sie knapp Frankreich unterlagen. Im Spiel um Platz 3 hatte Slowenien gegen Australien verloren. (dpa/tha)