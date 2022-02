US-Turn-Star Simone Biles hat eine schöne Nachricht für ihre Fans: Sie wird heiraten! Am Valentinstag hielt Football-Spieler Jonathan Owens um ihre Hand an. Ein Foto von dem unvergesslichen Moment teilten die beiden auf Instagram.

Sie sind das Traumpaar der Sportswelt: Kunstturnerin Simone Biles (24) und NFL-Spieler Jonathan Owens (26, Houston Texans) – jetzt wollen sie ihre Beziehung auf eine neue Stufe heben. „Ich bin als Verlobte aufgewacht“, teilte Biles per Twitter und Instagram mit. Sie freue sich schon darauf, ihr Leben mit Owens zu verbringen.

Simone Biles und Jonathan Owens sind verlobt

„Du bist alles, wovon ich geträumt habe und mehr. Lass uns heiraten!“ Dazu stellte Biles einige Fotos von dem Antrag, auf denen Owens im grauen Anzug vor Biles im schwarzen Kleid auf die Knie geht. Das Glück ist den beiden dabei im Gesicht geschrieben. In der Bildergalerie ist das glückliche Paar noch beim Anstoßen zu sehen, im Pavillon und auch der ovale Ring selbst rückt einmal mehr in den Vordergrund.

Auch Owens postete die Bilder vom Antrag: „Bin heute Morgen mit einer Verlobten aufgewacht“, schrieb er zu den Aufnahmen.

Auf Instagram: Paar macht den Antrag öffentlich

Die im US-Bundesstaat Ohio geborene Ausnahmeathletin und Rekordweltmeisterin hatte zuletzt an den Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen, dort aber mentale Probleme öffentlich gemacht und deswegen auf mehrere Starts verzichtet. In ihrer Karriere holte sie bereits sechs olympische Medaillen und gewann davon viermal Gold. Sie und Jonathan Owens, der für die Houston Texans in der NFL spielt, machten ihre Beziehung im August 2020 öffentlich. (dpa/aba)