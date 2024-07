„Tu, was immer du tun musst“: Krasse Doping-Enthüllung über Olympische Spiele

Über dem erfolgreichen Abschneiden von Gastgeber Spanien bei den Olympischen Sommerspielen 1992 in Barcelona liegt angeblich ein Dopingschleier. Eine wichtige Figur soll dabei der berüchtigte Arzt Eufemiano Fuentes gewesen sein, die zentrale Figur beim Dopingskandal 2006 im internationalen Radsport um Jan Ullrich. Dies ist das Ergebnis internationaler Recherchen, welche die ARD-Dopingredaktion im Film „Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele“ an die Öffentlichkeit bringt.

Laut des Films, der ab 19. Juli in der ARD Mediathek ausgestrahlt wird und am 24. Juli (22.40 Uhr) im linearen Fernsehen läuft, hat Fuentes 2021 vor versteckten Kameras gesagt, er habe in den Jahren vor Barcelona 1992 „im Schatten“ gearbeitet, „damit man mich nicht mit den Erfolgen von 1992 in Verbindung bringen kann“.

Spanien kopiert „System aus den Ländern des Ostblocks“

Der ehemalige Leichtathlet behauptete demnach weiter, man habe in Spanien damals „das System aus den Ländern des Ostblocks“ kopiert: „Die Regierung hat also gesagt: Tu, was immer du tun musst, aber wir wollen Medaillen. Wir wollen keine positiven Tests.“

Spaniens Olympiamannschaft holte vor 32 Jahren 13-mal Gold, dazu sieben Silbermedaillen und zweimal Bronze, im Medaillenspiegel reichte das für Rang sechs.

„Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele“ ist ein Dreiteiler. Folgen gibt es ab dem 19. Juli in der ARD Mediathek zu sehen und jeweils einen Teil am 22., 23. und 24. Juli in der ARD. (sid/bv)