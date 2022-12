Trotz Pfiffen: Schindler mit Mega-Finish und erstem Sieg bei Darts-WM

Diese Stimmung kam für Martin Schindler überraschend. Der zuvor bei der Darts-WM sieglose Deutsche hatte nicht nur mit seiner sportlichen Flaute zu kämpfen, sondern auch mit dem Publikum. Da stand Schindler nach einem starken Finish aber locker drüber.

„Man kann nicht erwarten, dass die Fans hier für uns sind. Ich bin den Fans überhaupt nicht böse. Ich musste stark genug sein, um da drüberzustehen. Mit den Pfiffen habe ich gar nicht so gerechnet“, sagte der 26-Jährige im Anschluss an seinen 3:1-Sieg gegen Martin Lukeman bei Sport1. „Es war nicht einfach. Ich bin echt happy, dass es so ausgegangen ist.“

Schindler feiert ersten Sieg bei Darts-WM

Anders als in den Jahren 2018, 2019 und 2022 behauptete sich Schindler in einer schwierigen sportlichen Situation. Mit dem seltenen „Big Fish“, bei dem ein Spieler noch verbleibende 170 Punkte mit drei Pfeilen auf null stellt, sorgte der Strausberger zudem für eine Premiere bei diesem Turnier. „Das kann ich sowieso nicht vergessen. Das ist das erste Mal bei der WM, dass ich eine Runde weiter bin. Dass die 170 noch dazu geklappt hat, ist das i-Tüpfelchen. Das ist schon genial“, sagte Schindler.

MOPO

Nun geht es gegen Vorjahresfinalist Michael „Bully Boy“ Smith aus England. Diesmal wird der zweitbeste Deutsche nach Gabriel Clemens als klarer Außenseiter starten. Schindler weiß, dass eine Steigerung am kommenden Mittwoch notwendig ist. „Gegen Michael Smith werden 93 Punkte im Durchschnitt nicht ausreichen. Der Average sagt aber auch nicht immer alles.“