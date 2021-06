Trotz Coronavirus: Für Formel-1-Traum: Mick Schumacher testet in Bahrain

Sakhir –

Auch Mick Schumacher (20) düst wieder los. Der Sohn von Michael Schumacher (51) bereitet sich beim Formel-2-Test in Bahrain auf die am 21./22. März an gleicher Stelle startende Saison vor.

Und dabei lässt sich Mick auch nicht von der Hysterie um den auch im Wüsten-Staat grassierenden Coronavirus anstecken.

Coronavirus bremst die Formel 1

Wegen Infektionen in Bahrain und den Emiraten wackelt bereits das Formel-1-Rennen am gleichen Wochenende. Nach der Absage des China-GP in Shanghai am 19. April sind auch der WM-Start in Melbourne (15. März) und das erste Vietnam-Rennen in Hanoi (5. April) in Gefahr.

Mick konzentriert sich ganz auf seinen Sport und will in seiner zweiten Formel-2-Saison um den Titel mitfahren und sich so für ein Formel-1-Cockpit qualifizieren.

Mick Schumacher will an der Spitze fahren

Nach seinem durchwachsenen ersten Jahr (ein Sieg, zwölf Nuller) weiß Schumi junior, dass er sich in der kommenden Saison steigern muss. Mick: „Der Anspruch muss sein, um die Spitze, wenn nicht an der Spitze zu fahren.“

Neuer Pressesprecher war früher Assistent von Willi Weber

Neben einem verbesserten Prema-Boliden steht ihm dabei auch ein neuer Pressesprecher zur Seite. Micks Managerin Sabine Kehm (55) engagierte mit Timo Gans (34) einen alten Bekannten.

Mick Schumachers neuer Pressesprecher Timo Gans ganscomm Foto:

Der Stuttgarter war früher Assistent von Schumi-Manager Willi Weber (77) sowie Berater von Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (32) und Darts-Ass Max Hopp (23).