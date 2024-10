Trennung als Motiv: Eishockey-Profi (22) von seinem Partner (66) brutal ermordet

Diese Tat schockiert Finnland: Der frühere Eishockey-Profi Janne Puhakka ist offenbar Opfer einer Beziehungstat geworden. Nach finnischen Medienberichten wurde der 29-Jährige am Sonntagabend mutmaßlich von seinem Ex-Lebensgefährten, einem 66 Jahre alten Tierarzt aus Norwegen, erschossen.

Die Polizei bestätigte die Tat in einer Wohnung in der Stadt Espoo, die Namen vom Opfer und dem Tatverdächtigen nannte sie aber nicht. Sie teilte aber mit, dass der mutmaßliche Täter am Tatort widerstandslos festgenommen wurde und gegen ihn wegen Mordes ermittelt werde. Der Verdächtige habe gestanden, das Opfer erschossen zu haben. Bei der Tatwaffe soll es sich um ein Jagdgewehr gehandelt haben.

Janne Puhakka war erster offen schwuler Eishockey-Spieler Finnlands

Laut ersten Ermittlungen sei das Tatmotiv das Ende der Beziehung zwischen den beiden. Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Laut Polizei habe er vermutlich vorsätzlich und auf besonders brutale und grausame Weise gehandelt, hieß es in einer Mitteilung.

Die Rettungsdienste wurden von einem Freund des Paares gerufen, der sich Sorgen gemacht hatte, weil er Puhakka nicht erreichen konnte. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen.

Puhakka war Finnlands erster offen schwul lebender Eishockeyspieler. Er hatte sich aber erst 2019 nach seinem Karriereende im Jahr zuvor geoutet. (dpa)