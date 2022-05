Trauer in Frankreich: Rugby-Star springt bei Party von Brücke und stirbt

Trauer um Kelly Meafua: Der Rugby-Profi aus Samoa ist nach einem Sprung von einer Brücke in den Fluss Tarn im Süden Frankreichs tot aufgefunden worden.

Das gab sein Klub, der französische Zweitligist US Montauban, am Samstag bekannt. Der 31-Jährige, der für die 7er-Nationalmannschaft des Inselstaats gespielt hatte, war am Tag zuvor während einer Feier verunglückt.

Kelly Meafua wurde am Samstagmorgen tot aufgefunden

Der Klub schrieb bei Twitter: „Der USM muss schmerzlich den Tod von Kelly Meafua bekannt geben. Wir alle sind schockiert über die Tragödie, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete. All unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Teamkollegen und allen Vereinsliebhabern.“

L'USM Sapiac annonce dans la douleur le décès de Kelly MEAFUA.



Nous sommes tous choqué par ce drame qui est survenu dans la nuit de vendredi à samedi.



Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses coéquipiers et l'ensemble des amoureux du club.https://t.co/hpz8htw2fW pic.twitter.com/XcvSLa3KDs — USM Sapiac (@UsmSapiacRugby) May 7, 2022

„Alle bei USM sind völlig geschockt, Kelly war so beliebt. Wir haben nicht nur einen Spieler, sondern auch einen Freund und Bruder verloren“, teilte Montauban mit. Meafua hatte nach dem letzten Heimspiel der Saison mit der Mannschaft gefeiert, bevor er aus 22 Metern Höhe in den Tarn sprang.

Teamkollege Christopher Vaotoa war noch ins Wasser gesprungen, um Meafua zu retten – jedoch ohne Erfolg. Mit einer Unterkühlung wurde Vaotoa von Feuerwehrleuten in ein Krankenhaus gebracht. Meafuas Leiche wurde am Samstagmorgen gefunden. (sid/brb)