Transfer perfekt: Hamburger Basketball-Talent wechselt zu Alba Berlin

Nun ist es fix: Louis Olinde, 22 Jahre alt, Ex-Hamburg Tower und NBA-Aspirant, wechselt von Brose Bamberg in die Hauptstadt zu Alba Berlin. Nach MOPO-Informationen unterschreibt der Flügelspieler einen Drei-Jahres-Vertrag.

Der Hamburger stößt damit zum Liga-Primus, amtierenden Pokalsieger und Bundesliga-Champion: Erst im Juni sicherten sich die Berliner die BBL-Krone mit dem Gewinn des „Corona-Turniers“. Olinde hatte am Wettbewerb aufgrund einer Verletzung nicht teilnehmen können.

Transfer: Hamburger Basketball-Talent wechselt zu Alba Berlin

Nach vier Jahren Bamberg, in denen er vom Reserve- zum Stammspieler reifte, in der vergangenen Saison respektable sieben Punkte, fünf Rebounds und einen Block pro Spiel im Durchschnitt auflegte, beginnt für den Hamburger nun ein neues Kapitel. Coach Aito Garcia Reneses wird der Transfer freuen, ist er ein Förderer talentierter Nachwuchsspieler.

Das Langzeit-Ziel ist für Olinde aber schon seit Jahren klar: „Ich will in die NBA“, hatte er einst der MOPO gesagt. Für den diesjährigen Draft (Datum noch unklar) ist er jedenfalls bereits angemeldet. Schon letztes Jahr hatten Teams Interesse an den schlaksigen 2,05 Meter-Mann – Olinde zog seine Anmeldung aber im letzten Moment zurück und wollte in Europa weiter Erfahrung sammeln.

Alba Berlin wird den Deal in den kommenden Tagen der Öffentlichkeit vorstellen.