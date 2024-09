Tragödie in der Türkei: Basketball-Star (34) von betrunkenem Autofahrer erfasst

Schockierende Nachrichten aus der Türkei. Basketball-Profi Ilkan Karaman wurde am Sonntag von einem betrunkenen Autofahrer erfasst und erlag wenig später seinen Verletzungen.

Wie Medien der Stadtgemeinde Datca berichten war der 34-Jährige unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Karaman wurde auf dem Bürgersteig von einem Fahrzeug erfasst, als er vermutlich auf einen Freund wartete, der tanken wollte. Der Fahrer sei bereits festgenommen worden, die Ermittlungen hätten begonnen. Der Fahrer soll betrunken gewesen sein, als er die Kontrolle über sein Auto verlor.

Karaman wurde in der NBA gedraftet

„Ein freundliches Lächeln, ein aufrichtiger Mensch, ein großes Herz, das uns ab heute fehlen wird. Wir sind untröstlich über den Unfall, der Ilkan Karaman das Leben gekostet hat, eine der schönen Seelen, die wir vertreten durften. Ruhe in Frieden, wir werden dich immer in Erinnerung behalten!“, heißt in einem emotionalen Statement von der Agentur von Karaman.

Die WochenMOPO – jeden Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Nach den Schüssen im Phoenix-Viertel: Wie lebt es sich da überhaupt? Die MOPO auf Ortsbesuch

– G20-Rondenbarg-Prozess: Wenn das Tragen schwarzer Kleidung schuldig macht

– Wo Promis ihr Vermögen verhurten: Das Nobel-Bordell „Funny Club”

– 20 Seiten Sport: Ein neuer Manipulationsskandal im deutschen Fußball? 17 Spiele stehen nach MOPO-Infos unter Verdacht – auch aus Hamburg

– 28 Seiten Plan7: „House Of Banksy” mitten in der City: Neue Ausstellung zeigt die Kunst des Graffiti-Stars. Außerdem: Vegan oder mit Fleisch? Der große Döner-Test

„Mit tiefer Trauer haben wir erfahren, dass unser Nationalspieler Ilkan Karaman, der von 2012 bis 2014 unser Trikot trug, verstorben ist. Wir wünschen Karaman Gottes Gnade und seiner Familie, seinen Verwandten und der Basketball-Gemeinschaft Beileid und Geduld“, schrieb sein ehemaliger Verein Fenerbahce in den sozialen Medien.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach schweren Stürzen bei den Cyclassics: Deutscher Rad-Star übt deutliche Kritik

In der Türkei spielte Karaman unter anderem für Besiktas und lief auch für die türkische Nationalmannschaft auf. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Gewinn des türkischen Pokals (2013) und der türkischen Meisterschaft (2014). Im Jahr 2012 wurde er von den Brooklyn Nets an 57. Stelle gedraftet, kam aber nicht zum Einsatz.