Tragödie: Eishockey-Superstar Gaudreau (31) und sein Bruder tödlich verunglückt

Schocknachricht für die Columbus Blue Jackets und die Eishockey-Profiliga NHL: Der siebenmalige Allstar Johnny Gaudreau ist tot. Das gab der Klub aus dem US-Bundesstaat Ohio am Freitag bekannt. „Die Columbus Blue Jackets sind schockiert und am Boden zerstört wegen dieser unvorstellbaren Tragödie“, hieß es in der Mitteilung. Auch Gaudreaus jüngerer Bruder Matthew starb.

Die Franchise machte keine Angaben zu den Umständen, laut Medienberichten wurden Johnny (31) und Matthew Gaudreau (29) am Donnerstagabend nahe ihrer Heimatstadt Salem/New Jersey beim Radfahren von einem Fahrzeug erfasst.

Johnny Gaudreau spielte elf Jahre in der NHL, neun Spielzeiten stand der Stürmer bei den Calgary Flames unter Vertrag, zwei bei den Blue Jackets. Die Flames hatten den US-Nationalspieler 2011 an Position 104 gedraftet.

„Johnny war nicht nur ein großartiger Eishockeyspieler, sondern vor allem ein liebevoller Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund. Wir sprechen seiner Frau Meredith, seinen Kindern Noa und Johnny, seinen Eltern, ihrer Familie und Freunden zum plötzlichen Verlust von Johnny und Matt unser tiefstes Mitgefühl aus“, schrieben die Blue Jackets. (sid/mp)