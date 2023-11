Tragischer Todesfall: Deutscher Wrestling-Star stirbt mit nur 40 Jahren

Andreas Ullmann, in der Wrestling-Szene als „Absolute Andy“ bekannt, ist im Alter von gerade mal 40 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Die Wrestling-Szene ist bestürzt und trauert um den bekannten deutschen Showkämpfer.

Ullmann, geboren in Nürnberg, kämpfte von 2003 bis 2022 in der größten deutschen Liga wXw (Westside Xtreme Wrestling). Der Deutsche trug früher die Kampfnamen „Ghetto Boy Andy“ und „Mr. Erotic“ und wurde später als „Absolute Andy“ bekannt.

Wrestling-Liga xWx verabschiedet sich von Ullmann

Die wXw teilte am Samstag den Tod Ullmanns mit und verabschiedete sich von ihrem früheren Champion, ohne dessen genaue Krankheit zu nennen. „Wir wünschen seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft in dieser Zeit und bitten euch, ihnen den notwendigen Abstand zu geben, bis wir Andy alle gemeinsam im wXw-Ring mit dem Respekt, den seine Lebensleistung verdient, verabschieden dürfen“, heißt es in der Meldung. Ullmann sei demnach nach „langem Kampf“ in Anwesenheit seiner Ehefrau „eingeschlafen“.

Auch andere bekannte Showwrestler nahmen Abschied von ihrem früheren Kollegen. „Keine Worte. Das ist ein trauriger Tag. Danke für alles, Andy“, schrieb Ilja Dragunov, welcher aktiv im WWE-Aufbaukader aktiv ist. Auch Malakai Black reagiert auf die Todesmeldung geschockt: „Es tut mir so leid für dich, mein Freund. Danke für all die Matches, Lacher und dass du ein Typ warst, der größer war als das Leben. Du warst fantastisch.“

Ullmann ist nach Karsten Beck der zweite xWx-Wrestler, der in jungen Jahren stirbt. 2020 erlag der „König der Catcher“ den Folgen seines Hirntumors, er wurde nur 33 Jahre alt.