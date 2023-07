Tour de France: Deutscher schon wieder knapp geschlagen

Phil Bauhaus hetzte verbissen und mit letzter Kraft in Richtung Ziellinie. Doch Speed-König Jasper Philipsen war auch in Moulins nicht zu schlagen.

Der Belgier feierte auf der 11. Etappe der Tour de France seinen vierten Tagessieg, Bauhaus wurde hinter Dylan Groenewegen Dritter. „Ich hatte keine so guten Beine und bin froh, es aufs Podium geschafft zu haben“, sagte der 29-Jährige, der schon in Bayonne Zweiter und in Nogaro Dritter geworden war.

Philipsen gewann auch ohne seinen Helfer van der Poel

„Es ist eine unglaubliche Tour bisher“, freute sich Philipsen, der diesmal auch ohne die Hilfe von Top-Anfahrer Mathieu van der Poel gewann. Der 25-Jährige kombiniert unbändige Kraft und taktisches Gespür.

Doch ab Donnerstag dürfte es auch für den Super-Sprinter hart werden: Mit der 169-Kilometer Etappe zum Weingebiet Beaujolais erreicht die Tour die Alpen.