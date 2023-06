Obwohl es beim Ironman in Hamburg um die Qualifikation für die WM ging, geriet das Abschneiden der Triathleten vollkommen zur Nebensache. Um 8.41 Uhr war ein 70 Jahre alte Motorradfahrer am Gauerter Hauptdeich (Spadenland) frontal mit einem Amateur-Athleten (26) zusammengekracht. Er starb noch an der Unfallstelle, der Triathlet kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Nach dem Unglück mehren sich die Anzeichen dafür, dass der Unfall womöglich hätte verhindert werden können. War es ein Todes-Drama mit Ansage?