Todessturz: NFL-Star stirbt mit Freundin in Kalifornien

Tödlicher Sturz eines Football-Stars: Der ehemalige NFL-Star Gavin Escobar kam bei einer Bergpartie in Kalifornien zusammen mit seiner Freundin ums Leben.

Die Leichen des 31-Jährigen und seiner Freundin Chelsea Walsh wurden am Mittwoch im San-Bernadino-Nationalpark gefunden. Die beiden hatten offenbar versucht, den Tahquitz Peak zu erklimmen und waren dabei laut US-Medien „aus großer Höhe“ gestürzt.

Escobar hatte von 2013 bis 2016 für die Dallas Cowboys in der US-Profiliga NFL als Tight End gespielt, eine Art Allround-Akteur in der Offensive. In 62 Einsätzen brachte er es auf acht Tochdowns für die Texaner. 2014 und 2016 erreichte er mit den Cowboys die Playoffs.

Danach scheiterten mehrere Versuche, seine NFL-Karriere in Baltimore, Cleveland und Miami fortzusetzen. Zuletzt hatte er begonnen, als Feuerwehrmann zu arbeiten. Nun wurden Escobar und Walsh brutal aus dem Leben gerissen, sie hinterlassen zwei kleine Kinder.