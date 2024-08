Tochter von deutscher Top-Spielerin: Deutschland verliert größtes Tennis-Talent

Bittere Nachricht für den Deutschen Tennis Bund (DTB). Die Tochter von Tennis-Spielerin Tatjana Maria, Charlotte Maria, wird nicht für den DTB spielen. Diese Entscheidung gab die 37-Jährige auf der Pressekonferenz nach ihrem Ausscheiden bei den US Open bekannt.

Das zehnjährige Tennis-Talent wird für Frankreich antreten, verkündete Maria. Es ist nicht nur eine Entscheidung für den französischen Verband, sondern auch eine gegen den deutschen. „Frankreich hat für Kinder in dem Alter einfach ein besseres Programm. Da gibt es einen Verband in Paris, in Deutschland haben wir in allen Ecken irgendwo einen Verband“, so Maria.

Wahl zwischen Kolumbien, Deutschland und Frankreich

Charlotte hatte sogar die Wahl zwischen drei Ländern. Ihr französischer Vater hat auch kolumbianische Wurzeln. Geboren wurde Charles Edouard Maria aber in Charlotte in den USA, wo die Familie in Florida ihren Hauptwohnsitz hat. „Wir haben mit allen Verbänden gesprochen, auch mit dem DTB. Wir wollten, dass Charlotte von Anfang an unterstützt wird. Und Frankreich ist das einzige Land, wo das wirklich so möglich ist, wie wir uns das vorstellen, vor allem langfristig“, betont Maria

Die Zukunft der Tochter scheint derweil durchgeplant. Obwohl die Familie einen Zweitwohnsitz in Cannes an der Cote d‘Azur hat, wird Charlotte Maria in Florida bleiben und dort trainieren. „Der Plan ist, dass sie in vier, fünf Jahren bereit ist für die WTA-Tour und da ist die Unterstützung in Ländern, die ein Grand-Slam-Turnier haben, einfach größer, vor allem finanziell“, sagt Maria und fügt an: „Sie trainiert jeden Tag. Sie macht jeden Tag Fitness. Wir wissen sehr gut, dass es nicht in einem Jahr passiert, sondern über mehrere Jahre hinweg. Aber wenn man die Arbeit jeden Tag macht und jeden Tag aufsteht und rausgeht und trainiert und alles macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es funktioniert.“

Mit ihrer Tochter Doppel zu spielen, sei ihr Traum, sagt sie. „Es geht nicht ums Alter. Ich liebe, was ich tue und mein Körper fühlt sich gut an“, sagt die Nummer 99 der Welt. Maria verlor ihr Zweitrunden-Match bei den US Open gegen die Nummer 3 der Welt, Coco Gauff aus den USA, mit 4:6, 0:6.