Hamburgerin ist Deutschlands neue Nr. 1 – Venus Williams nur noch auf 975

Im deutschen Frauentennis gibt es eine neue Nummer eins: Melbourne-Überraschung Eva Lys kletterte im WTA-Ranking auf Platz 77 und überholte damit Tatjana Maria (79.) und Laura Siegemund (83.). Die 23-jährige Hamburgerin steht damit erstmals an der Spitze des deutschen Rankings und zum ersten Mal in den Top-80 der Weltrangliste.

Lys hatte bei den Australian Open ein kleines Kapitel Tennisgeschichte geschrieben. Als erster weiblicher „Lucky Loser“ erreichte sie das Achtelfinale in Melbourne, ehe sie deutlich an Topspielerin Iga Swiatek aus Polen scheiterte. Auch im Anschluss überzeugte Lys mit ordentlichen Leistungen, für das WTA-Turnier in Stuttgart Ende April erhielt sie in der Vorwoche eine Wildcard.

Gesperrter Sinner bei den Männern auf der Eins

Angeführt wird die Weltrangliste weiter von Aryna Sabalenka. Bei den Männern steht nach wie vor der Italiener Jannik Sinner an der Spitze. Trotz seiner dreimonatigen Dopingsperre könnte er seine Führung im ATP-Ranking auch anschließend gegen seine Kontrahenten Alexander Zverev (Hamburg) und Carlos Alcaraz (Spanien) verteidigen. Australian-Open-Finalist Zverev trennen auf Platz zwei derzeit stolze 3195 Punkte von Sinner.

Derweil hat Venus Williams ihr Comeback voerst abgesagt. Die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin Venus Williams wird vorerst doch nicht auf dieTour zurückkehren. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin habe eine Wildcard für das Masters-1000-Turnier in Indian Wells im März ausgeschlagen, teilte Turnierdirektor Tommy Haas mit. Einen Grund dafür nannte der deutsche Ex-Profi in dem Statement auf der Plattform X nicht.

Venus Williams sagt für Indian Wells ab

Erst am Mittwoch hatten die Veranstalter in Kalifornien angekündigt, dass Williams nach fast einjähriger Pause zurückkehren werde. Letztmals war sie Anfang 2024 angetreten, als sie in Indian Wells und beim anschließenden Masters in Miami jeweils in der ersten Runde scheiterte. In der Weltrangliste ist die ehemalige Nummer eins inzwischen nur noch auf Rang 975 zu finden. (sid/mg)