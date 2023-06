Tennis-Star Petkovic kämpft für neues Frauen-Turnier in Hamburg

Vom 22. bis 30. Juli schlagen die Tennis-Profis wieder bei den „Hamburg European Open” am Rothenbaum auf. Turnierdirektorin Sandra Reichel und Ex-Profi Andrea Petkovic gaben am Freitag einen Einblick in ihre finalen Planungen. Für Petkovic ist es das erste Mal, dass sie nicht in Doppelfunktion als Spielerin und Turnierbotschafterin dabei ist.

„Ich bin die jüngste Rentnerin der Welt und freue mich darauf, die Matches ohne den Stress aus der Vergangenheit zu erleben”, sagte die 35-Jährige. In den vergangenen zwei Jahren pendelte sie zwischen Trainingsplatz, Center Court und Players Center, um den eigenen Wettkampf zu bestreiten, aber auch den Bedürfnissen anderer Spielerinnen nachzukommen.

Petkovic will Damen-Tennis in Hamburg etablieren

Beim sogenannten Combined Event schlagen während der Turnierwoche ein letztes Mal Männer und Frauen parallel auf, ab 2024 gibt es mit der Tennet-Gruppe einen neuen Veranstalter am Rothenbaum, der nur auf Männer-Tennis setzen wird. Für Petkovic ein sportlicher Anreiz: „Sandra Reichel und ich wollen dennoch Damen-Tennis langfristig in Hamburg etablieren. Wir arbeiten aktuell daran, wie wir ein neues Turnier hier etablieren können.”

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Wirbel wegen Kosovo-Botschaft: Tennis-Star Djokovic drohen Sanktionen

Für dieses Jahr bereits zugesagt haben unter anderem Alexander Zverev, der Norweger Casper Ruud, Jan-Lennard Struff und Donna Vekic (Kroatien).