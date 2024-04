Tennis-Star geht auf Organisatoren los: „Frauen mehr respektieren“

Tennisprofi Ons Jabeur hat nach ihrem Viertelfinaleinzug in Madrid die europäischen Turnierorganisatoren kritisiert und mehr Gleichberechtigung gefordert. „Die Art und Weise, wie sie hier mit Frauen und Männern umgehen, ist völlig unterschiedlich“, sagte die Tunesierin am Montag.

Frauen würden nicht den gleichen Zugang zu Trainingsplätzen erhalten wie Männer, zudem WTA-Spiele nicht so häufig im Fernsehen gezeigt wie ATP-Matches. „Hier in Spanien würde ich gerne ins Hotel gehen, den Fernseher anmachen und mir das Tennisspiel einer Frau ansehen“, so Jabeur. Doch sie habe sich „nicht ein einziges Mal“ eines anschauen können.

Es sei „wirklich frustrierend, das zu sehen“, sagte die Turniersiegerin von 2022, die im Achtelfinale Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 9) 6:0, 6:4 ausschaltete. Auf diese Weise könne man junge Mädchen nicht inspirieren.

Sie habe das Gefühl, „dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, besonders hier in Madrid und in Rom, in Europa im Allgemeinen“, sagte Jabeur: „Ich habe das Gefühl, dass sie Frauen mehr respektieren müssen.“ (sid/pu)