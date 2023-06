Tennis-Sensation in Paris! Altmaier besiegt Favoriten in Wahnsinns-Match

Was für ein Drama! Daniel Altmaier hat bei den French Open mit einem Überraschungscoup die dritte Runde erreicht. Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich am Donnerstag in einem Fünf-Satz-Krimi mit 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5 gegen den italienischen Titelanwärter Jannik Sinner durch.

Als er zum handelsüblichen Interview zurück auf den Court ging, brachen bei Altmaier alle Dämme. Der 24-Jährige ließ seinen Tränen freien Lauf und wurde währenddessen von dem Pariser Publikum frenetisch gefeiert. „Ich liebe einfach den Tennis-Sport“, waren seine ersten Worte beim Sieger-Interview: „Dieser Sieg ist eine Leistung meines gesamten Teams.“

French Open: Altmaier gewinnt Marathon-Match gegen Sinner und trifft auf Dimitrov

Altmaier startete stabil, lag zeitweise mit einem Break 4:3 vorne. Nachdem er den Tiebreak zu null verloren hatte, ließ er sich länger am Mittelfinger der linken Hand behandeln. Die Eistherapie half, nervenstark verwandelte Altmaier nach mehr als zwei Stunden die fünfte Chance zum Gewinn des zweiten Satzes per Überkopfball.

Sinner wirkte angreifbar, drehte jedoch zunächst stark auf. In nur 27 Minuten war der dritte Satz aus Sicht von Altmaier weg. Und auch im vierten Durchgang zeigte er weiter großen Kampfgeist. Doch erneut konnte der Weltranglisten-79. den Vorsprung eines Breaks nicht nutzen. Per Netzroller wehrte Altmaier noch etwas glücklich den ersten Matchball ab und rettete sich in den erneuten Tiebreak. Dort holte er sich den Satz mit einem feinen Volleystopp – 90 Minuten dauerte alleine dieser Durchgang.

Im fünften Durchgang feierte er nach 5:26 Stunden (!) dann einen der größten Erfolge seiner Karriere – es war zudem das bislang längste Match bei der diesjährigen Ausgabe der French Open. Ohne Drama ging aber auch das finale Aufschlagspiel des Deutschen nicht vorbei.

Ganze vier Matchballe vergab der 79. der Weltrangliste. Seinen fünften Versuch verwandelte Altmaier dann aber standesgemäß mit einem Ass.

Schon in der ersten Runde der US Open 2022 hatte er Sinner, Platz neun der Weltrangliste, in fünf Sätze gezwungen – damals noch mit dem besseren Ende für den Südtiroler. Gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov geht es für Altmaier in der nächsten Runde nun um den Achtelfinaleinzug. (sid/js)