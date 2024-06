Tennis-Profi zofft sich mit Freundin über Corona – und bricht plötzlich sein Match ab

Bernard Tomic hat sein Match gegen den Japaner Yuta Shimizu bei den Little Rock Open zu Beginn des zweiten Satzes überraschend abgebrochen. Der Hintergrund: Den ersten Satz verlor Tomic mit 1:6 und beklagte sich laut „Fox Sports Australia“ mehrfach darüber, dass es ihm schlecht ginge.

Während des Satzes soll er mehrfach um einen Arzt gebeten haben – da zu dem Zeitpunkt allerdings keiner vor Ort war, spielte Tomic weiter. Tomic brach das Match schließlich zu Beginn des zweiten Satzes ab.

Tomic bricht Tennis-Match nach Streit mit Freundin ab

Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung in der Pause zwischen den ersten beiden Sätzen mit seiner Freundin Keely Hannah, die das Spiel von der Tribüne aus verfolgte. Tomic hatte ihr Medienberichten zufolge vorgeworfen, noch am selben Morgen einen positiven Corona-Test erhalten zu haben – sie jedoch soll entgegnet haben, dass dies bereits zwei Wochen her gewesen sei.

Nach fünf Punkten in Satz zwei brach Tomic das Match schließlich aufgrund seines Unwohlseins ab. Hannah verließ die Tribüne direkt im Anschluss.