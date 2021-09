Das ist eine erschütternde Nachricht für viele Tennis-Fans. Nach Berichten der argentinischen Zeitung „Olé“ ist die Tennis-Legende Guillermo Vilas an Alzheimer erkrankt. Der geistige Zustand des vierfachen Grand-Slam-Champions verschlechtere sich zunehmend.

Bei Auftritten vermisste die Öffentlichkeit Vilas schon seit längerer Zeit, obwohl er körperlich noch fit sein soll. Probleme sollen ihm hingegen Unterhaltungen bereiten, weswegen seine Familie ihn schützt. Vilas soll mit dem Vergessen kämpfen. Der Argentinier lebt seit Jahren in Monte Carlo, hat eine Frau und vier Kinder.

Guillermo Vilas feierte 62 Turniersiege

Der 69-Jährige begeisterte die Zuschauer in den 70er- und 80er-Jahren vor allem auf Sand mit seinem Spiel. Als er 1989 seine Karriere im Alter von 37 Jahren beendete, konnte er 62 Turniersiege vorweisen. Die French Open und die US Open konnte Vilas 1977 gewinnen, in den beiden darauffolgenden Jahren holte er jeweils den Titel bei den Australien Open.