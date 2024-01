Tennis-Hammer! Zverev und Kerber wollen für Olympia ein Paar werden

Die deutschen Tennis-Stars Alexander Zverev und Angelique Kerber streben einen gemeinsamen Auftritt im Mixed-Doppel bei den Olympischen Spielen in Paris an. „Wir haben darüber geredet. Der Plan ist natürlich, dass wir zusammenspielen wollen“, sagte Zverev am Freitag im Vorfeld der Australian Open in Melbourne. Für eine gemeinsame Teilnahme muss das Ranking stimmen – Kerber hängt da nach ihrer langen Baby-Pause hinterher.

„Wir werden schauen, wie Angie spielen wird. Und wenn es geht, dann ja“, sagte Zverev, der bei den letzten Olympischen Spielen in Tokio im Einzel die Goldmedaille gewonnen hatte. Zverev und Kerber hatten zuletzt zum Jahresstart beim United Cup in Sydney zusammen im Mixed-Doppel gespielt, in zwei Spielen gab es einen Sieg und eine Niederlage.

Mit Doppelspezialistin Laura Siegemund hatte Zverev dann im weiteren Turnierverlauf bestens harmoniert, beide sicherten Deutschland mit insgesamt drei Siegen im Mixed den Titel. (lg/sid)