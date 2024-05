Keine Spielstätte! Hamburg muss Tennis-Turnier nach Rumänien abtreten

Hamburger Tennisfans haben eine bittere Nachricht zu verarbeiten: Das WTA-Turnier der Damen kann aus organisatorischen Gründen nicht in der Hansestadt stattfinden. Was zuletzt schon befürchtet wurde, bestätigten die Veranstalter am Donnerstag.

Das Damentennisturnier findet stattdessen einmalig in der rumänischen Stadt Iasi statt, weil die Veranstalter, die Agentur MatchMaker, keine adäquate Spielstätte finden konnten. Eigentlich sollte das Turnier auf der Anlage des THC von Horn und Hamm ausgetragen werden – weil im Stadtpark aber Rapper Finch auftritt, war dies nicht mehr möglich. Ebenso wenig sei der Spielbetrieb am Rothenbaum umsetzbar gewesen, teilten die Ausrichter mit.

Hamburger Lizenz soll nicht gefährdet werden

„Wir sind in einem Ausnahmejahr und mussten uns schweren Herzens nach Abwägung aller erdenklichen Szenarien für eine Zwangspause des Turniers entscheiden – auch um die Lizenz nicht zu gefährden. Darüber haben wir das Landessportamt informiert”, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. „Für die Zukunft sind wir bereits in guten Gesprächen, um eine langfristige Lösung in Hamburg auszuarbeiten. Hamburg verdient ein Weltklasse-Damentennisturnier.”

Frauen-Turnier nicht wie gewohnt am Rothenbaum

Eigentlich finden die Tennisturniere der Frauen und der Männer am Rothenbaum statt. In diesem Jahr allerdings richtet den Männer-Wettbewerb nicht wie gewohnt die Agentur Matchmaker aus, sondern Konkurrent Tennium, was einen Umzug erforderlich machte.

„Wir bedauern das”, wird Sportstaatsrat Christoph Holstein in der Mitteilung des Veranstalters mit Blick auf die Austragung in Rumänien zitiert. „Aber mit der heutigen Entscheidung beginnen die Vorbereitungen für das Damenturnier im kommenden Jahr. Wir unterstützen dabei weiterhin die Veranstalterin in den Bemühungen um ein Turnier der 500er-Serie, und wir setzen auf den Standort Rothenbaum. Wir bekommen ab dem kommenden Jahr langfristig Stabilität durch feste, nicht konkurrierende Termine für das Damen- und das Herrenturnier in Hamburg.”

Das könnte Sie auch interessieren: Tennis-Märchen in Paris: Hamburg-Sieger gewinnt Grand-Slam-Debüt in Paris

Eigentlich hatte das Damen-Turnier, für das die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber bereits ihre Zusage gegeben hatte, vom 21. bis 26. Juli und damit in der Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris stattfinden sollen. Fans, die schon ein Ticket gekauft haben, können diese zurückgeben oder auf 2025 umbuchen lassen. Das Herren-Turnier findet wie geplant vom 15. bis 21. Juli am Rothenbaum statt. Auch Olympiasieger Alexander Zverev hat dafür zugesagt. (dpa)