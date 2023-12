Tennis-Coup! Angelique Kerber schlägt erstmals in Hamburg auf

Das ist ein echter Tennis-Coup: Die frühere Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber schlägt erstmals in Hamburg auf! Sie hat für die European Open im Stadtpark in Winterhude (20. bis 26. Juli ) gemeldet. Die ehemalige Weltranglistenerste will sich in ihrer Comeback-Saison nach der Babypause beim Heimspiel in Hamburg den Feinschliff für die Olympischen Spiele in Paris holen.

Geboren in Kiel ist Kerber ein echtes Nordlicht, ihr ehemaliger Tennisverein TC Alsterquelle ist sogar nur 20 Kilometer vom Stadtpark entfernt. Und trotzdem werden die Hamburg European Open für sie zum ersten großen Turnier im Norden Deutschlands. „Für mich fühlt es sich als Norddeutsche ein bisschen an wie nach Hause kommen“, erklärte die 35-Jährige.

Kerber hat noch nie im Norden ein Turnier gespielt

Statt am Rothenbaum wird nächstes Jahr auf dem Gelände des THC Horn Hamm und SV St. Georg für die Turnierwoche ein Center Court für 2000 Personen errichtet. Karten für das Hauptfeld sind bereits ab 35 Euro erhältlich.

„Als Kind war ich häufig als Fan beim Rothenbaum-Turnier dabei. Jetzt freue ich mich drauf, das erste Mal in meiner Karriere in Hamburg an den Start zu gehen“, sagt Kerber: „Die Stadt hat eine große Tennis-Tradition mit vielen Fans – das wird für mich eine Premiere, die auch mit Heimatgefühl verbunden ist. Aktuell ist Tennis in Deutschland wieder im Aufwind, und umso wichtiger ist es, dass es auch im Norden ein WTA-Turnier auf Weltklasseniveau gibt.“

Bei dem Sandplatz-Turnier will sich die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin optimal auf die unmittelbar im Anschluss stattfindenden Olympischen Spiele in Paris vorbereiten. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana im Februar 2023 steckt die 35-Jährige momentan mitten in den Vorbereitungen auf ihr Comeback in Australien. Ihre Teilnahme am United Cup und in Adelaide hat sie bereits bestätigt. Ihr bislang letztes Turnier bestritt sie im Juli 2022 in Wimbledon.

Alexander Otto unterstützt Hamburg European Open erneut

Von der Zusage Kerbers zu den Hamburg European Open ist vor allem Turnierdirektorin Sandra Reichel begeistert. „Angie war meine absolute Wunschspielerin für die Hamburg European Open 2024, sie ist einfach Deutschlands Tennis-Superstar der vergangenen Jahre, und die Tennisfans lieben sie für ihren unglaublichen Kampfeswillen und ihre sympathische Menschlichkeit. Sie ist ein großes Vorbild für alle.“

Auch Alexander Otto, Unternehmer und CEO der ECE, welches auch beim kommenden Turnier wieder Groß-Sponsor sein wird, zeigte sich euphorisch. „Es ist das Verdienst von Sandra Reichel, dass das Damen-Turnier in Hamburg bleibt und sogar zum Warm-up für die Olympischen Spiele wird. Gespannt bin ich auf gleich zwei Premieren: auf hochklassiges Tennis im Stadtpark und den ersten Auftritt von Angelique Kerber in Norddeutschland. Ich drücke ihr die Daumen für ihr Comeback und freue mich auf das Turnier, das meine ECE auch im nächsten Jahr unterstützt.“

Kerber gewann Wimbledon, Australian und US-Open

Kerber gewann in ihrer Karriere bereits Wimbledon, die Australian sowie US-Open und holte bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 Silber.

Neben „Angie“ wird mit Tamara Korpatsch (28 Jahre/ WTA-Rang 83), Eva Lys (21/ WTA 135), Noma Noha Akugue (20/ WTA 177) und Ella Seidel (18/ WTA 179) auch ein Hamburger Quartett antreten.