Taekwondo German Open: Heißer Punkte-Kampf in Hamburg

Ab 8.30 Uhr gibt es am Sonnabend Spitzensport in der Sporthalle Hamburg. Am Wochenende finden die Taekwondo German Open statt. Am Sonnabend wird der Wettkampf der Senioren ausgetragen und am Sonntag folgt dann der Nachwuchs.

Der Wettbewerb hat in Hamburg bereits Tradition und konnte nun auch international an Ansehen gewinnen. Die German Open wurden von einem G1- zu einem G2-Turnier hochgestuft. Dem Gewinner werden nun 20 statt zehn Punkten für die Weltrangliste gutgeschrieben.

Bachmann und Gürüz als deutsche Titelhoffnungen

Gute Gewinnchancen hat aus deutscher Sicht Alexander Bachmann. Der Weltmeister von 2017 konnte sich bereits Ende letzten Jahres für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. Zwar sagte er, dass die German Open in den letzten Jahren kein gutes Pflaster für ihn gewesen seien, dennoch wolle er das Turnier als Vorbereitung auf Olympia nutzen.

Bei den Damen startet die 20-jährige Hamburgerin Özlem Gürüz. Sie wird Tokio voraussichtlich verpassen. Dies liegt unter anderem daran, dass bei Olympia in anderen Gewichtsklassen gekämpft wird. Für die Qualifikation fehlen ihr in der Olympia-Klasse aber die nötigen Punkte.

Nichtsdestotrotz gibt Gürüz sich kämpferisch: „Ich plane fest mit den Spielen 2024!” Zuerst stehen aber nun die German Open in ihrer Heimatstadt an. Im Vorwege kündigte Gürüz an, einen Platz auf dem Podest belegen zu wollen.

Tickets sind vor Ort erhältlich: 10 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder und Schüler.