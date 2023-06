Szene wie aus einem Horror-Film: Rad-Star fährt mit blutüberströmtem Gesicht ins Ziel

Im belgischen Beveren trauten die Zuschauer ihren Augen kaum: Das Zeitfahren bei der Belgien-Tour bestritt der tschechische Radprofi Mathias Vacek mit blutverschmiertem Gesicht. Was war passiert?

Der 21-Jährige vom UCI World Team hatte während der 15 Kilometer gegen die Uhr Nasenbluten ereilt. „Es war ein grelles Bild“, schilderte das Portal „Sporza“ seinen Ritt mit „scharlachrotem Gesicht“. Eventuell war die Hitze schuld am Auftritt des Jungprofis.

Mathias Vacek führt die Nachwuchs-Wertung bei der Belgien-Tour an

„Ich fühle mich gut, aber vielleicht hat mir das warme Wetter heute nicht gutgetan“, mutmaßte Vacek hinterher gegenüber „Sporza“. Der Junioren-Vizeweltmeister von 2022 kam trotz des Handicaps beim Zeitfahren auf den 15. Platz und verteidigte so seine Führung in der Nachwuchs-Wertung. Das entsprechende Trikot nahm er nach dem Rennen dann mit frisch gewaschenem Gesicht entgegen.

Wegen des nahen Erfolgs kommt für ihn eine Aufgabe auch nicht in Frage. „Ich werde weiterkämpfen, bis wir am Sonntag in Brüssel fertig sind“, kündigte Vacek an.