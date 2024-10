„Systemzusammenbruch“: Welt-Anti-Doping-Agentur in schwerer Krise

USADA-Chef Travis Tygart sieht nach dem jüngsten Bericht der „New York Times“ über einen möglichen Computerfehler bei der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) dringenden Handlungsbedarf.

Der Artikel deute „auf einen Systemzusammenbruch hin, der die gesamte olympische Bewegung mit großer Sorge erfüllen sollte“, teilte der US-Dopingjäger in einem Statement mit: „Wann ist es genug, Maßnahmen zu ergreifen, um die Glaubwürdigkeit des weltweiten Anti-Doping-Systems wiederherzustellen?“

Die Zeitung hatte am Freitag berichtet, dass ein Computerfehler im System der WADA es den des Dopings beschuldigten Athleten ermöglicht haben könnte, an den Olympischen Sommerspielen teilzunehmen. Die New York Times, die auch an den aufsehenerregenden Recherchen um positiv getestete, aber von der WADA nicht sanktionierte chinesische Schwimmer vor den Sommerspielen 2021 in Tokio beteiligt gewesen war, verwies in ihrer Berichterstattung auf ein „angespanntes Treffen“ im vergangenen Mai von Anwälten und Spitzenkräften der in Montreal beheimateten Organisation.

Weltweite Anti-Doping-Bewegung sehr gespalten

„Falls irgendjemand zuvor Zweifel hatte, scheint diese jüngste Enthüllung zu zeigen, wie notwendig es ist, dass alle, die Wert auf fairen Sport legen, sich dem Internationalen Olympischen Komitee und den öffentlichen Behörden anschließen, um das Schiff in Ordnung zu bringen“, sagte Tygart: „Derzeit ist die weltweite Anti-Doping-Bewegung so zersplittert und gespalten wie seit der Gründung der WADA im Jahr 1999 nicht mehr, und das Vertrauen der Athleten und der Öffentlichkeit in sie ist so gering wie nie zuvor.“

Es beginne und ende an der Spitze, führte der 53-Jährige weiter aus. Die Rechte der sauberen Athleten und die olympische Marke selbst „steuern weiter auf eine Klippe zu, wenn die Athleten, die Anti-Doping-Gemeinschaft und die mit der Rechtsaufsicht betrauten Personen nicht eingreifen, um die Situation zu verbessern“, so Tygart.

Laut dem Bericht der „Times“ habe die WADA infolge des Computerfehlers „sogar den Überblick über mehr als 900 Testergebnisse von Athleten verloren“, denen vorgeworfen worden sei, gegen Anti-Doping-Regeln verstoßen zu haben.

Die WADA bestätigte der Zeitung das Treffen im Mai sowie die Probleme mit „fehlenden“ Daten. Die Organisation spielte jedoch die Bedeutung des Problems und den Grad der Besorgnis innerhalb der Agentur herunter und teilte mit, das Treffen sei abgehalten worden, „um einige vorübergehende technische Probleme zu besprechen“, die schnell gelöst worden seien. (sid/lk)