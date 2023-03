Superstar-Quarterback Rodgers schockt die Football-Welt: „Ich will zu den …“

In der NFL bahnt sich ein spektakulärer Quarterback-Wechsel an: Superstar Aaron Rodgers von den Green Bay Packers hat seine Wechselabsichten zu den New York Jets bestätigt.

„Ich habe für mich die Entscheidung getroffen: Ich will spielen – und ich will für die New York Jets spielen“, sagte der 39 Jahre alte Spielmacher am Dienstag in der Show des ehemaligen Football-Profis Pat McAfee.

Laut ESPN gab es bereits Gespräche zwischen den Packers und den Jets über einen möglichen Wechsel des viermaligen Most-Valuable-Player der NFL, eine Einigung ist aber noch nicht in Sicht. Rodgers war 2005 von Green Bay gedraftet worden, 2010 führte er die Franchise zu ihrem vierten Super-Bowl-Sieg.

Rodgers hatte mit den Packers in der abgelaufenen Saison die Play-offs verpasst und danach offen gelassen, wie es für ihn weitergeht. Nach dem Super Bowl grübelte Rodgers mehrere Tage alleine und in vollständiger Dunkelheit über seine Zukunft.

Sein Vertrag in Green Bay läuft offiziell noch bis zum Ende der Saison 2026/27. (sid/js)