„Super seltsam“: Tennis-Star irritiert von Boris Becker

Tennis-Ikone Boris Becker hat mit einem Internet-Post seinen frühen Schützling Holger Rune irritiert. „Kurze Frage: Ich sehe Patrick Mouratoglou in London, aber nicht mit Holger Rune in Wimbledon….Arbeiten sie noch zusammen?!?“, schrieb Becker (56) auf der Plattform X, vormals Twitter.

Der dänische Tennisprofi Rune (21) antwortete darauf: „Super seltsam, dass du mich nicht direkt fragst, während wir über andere Sachen schreiben. Die Antwort auf deine Frage ist: Ja, wir arbeiten zusammen.“ Die Turniere würden wie geplant aufgeteilt.

Nur kurze Zusammenarbeit zwischen Becker und Rune

„Danke für die Info und viel Glück fürs Turnier“, antwortete Becker darauf. Der Weltranglisten-15. Rune trifft in Wimbledon in der ersten Runde auf den südkoreanischen Außenseiter Soonwoo Kwon.

MOPO Die neue WochenMOPO – ab Freitag wieder überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Fragwürdige OP-Methoden? UKE-Pfleger warnen vor ihrem Chefarzt

– Jung und einsam: Warum sich immer mehr Menschen allein fühlen – und wo es Hilfe gibt

– Rotlicht-Report: Darum spielen Kiez und Luden keine Rolle mehr

– 20 Seiten Sport: Trainer mit Gewinner-Gen: Was Sie über St. Paulis neuen Coach Alexander Blessin wissen müssen

– 28 Seiten Plan7: Die Hamburgerin, der die größten Musik-Stars vertrauen. Welche Filme jetzt laufen – endlich auch wieder unter freiem Himmel!

Becker und Rune hatten ihre Zusammenarbeit im vergangenen Februar nach nicht einmal einem halben Jahr beendet. Wenig später gab Rune bekannt, dass er wieder mit seinem früheren französischen Coach Patrick Mouratoglou (54) trainiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Favorit auf Gold? Hammer-Doppel schlägt bei Olympia auf

Becker, der früher Wimbledon für die BBC begleitet, darf vorerst nicht in seine frühere Wahlheimat Großbritannien reisen. Er war im April 2022 in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen hatte. Er kam im Dezember 2022 frei und wurde umgehend nach Deutschland abgeschoben. (dpa/bv)