Super Bowl: Dieser Star tritt in der Halbzeitshow auf

Beim kommenden Super Bowl LVII in der NFL ist Rihanna Star der Halbzeitshow. Das teilte die National Football League am Sonntag mit.

Die 34-Jährige aus Barbados zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Mit einem Foto, wie sie einen Football in der Hand hält, teilte sie am Sonntagabend deutscher Zeit ihren Instagram-Followern die Entscheidung mit. Der Super Bowl ist für den 12. Februar 2023 in Glendale im US-Bundesstaat Arizona geplant.

Beim vergangenen Super Bowl in Los Angeles waren mehrere Rap- und Hiphop-Stars gemeinsam aufgetreten, darunter Snoop Dogg, Eminem und Dr. Dre. (dpa/mp)