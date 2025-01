Die Streaming-Plattform Dyn hat eine neue Preisstruktur angekündigt und erhöht für Neukunden die Preise. Nach Angaben von Dyn werden vom 18. März an die Kosten für die Monats- und Jahresabos „angepasst“. Zudem gibt es neue Abonnement-Möglichkeiten.

Die Preise für neu abgeschlossene Jahres-Abonnements erhöhen sich von 12,50 Euro auf 14,50 Euro pro Monat. Für ein monatlich kündbares Abonnement sind statt bisher 14,50 Euro künftig 19,50 Euro zu zahlen.

Bestandskunden können ihr Jahres-Abonnement allerdings vorzeitig um ein Jahr noch für den alten Monatspreis von 12,50 Euro verlängern. Bisherige Monats-Abonnenten, die zu einem Jahres-Abo wechseln, müssen ebenfalls nur 12,50 Euro aufbringen. Zudem bietet Dyn vom März an auch Abos über sechs Monate an. Ferner sind in den kommenden Monaten unter anderem auch Drei-Monats-Abonnements geplant.

Dyn-Bestandskunden können Jahresabo zum alten Preis verlängern

Seit der Saison 23/24 überträgt Dyn u.a. Handball und Basketball. IMAGO/Patrick Wichmann Seit der Saison 23/24 überträgt Dyn u.a. Handball und Basketball.

Dyn-CEO Andreas Heyden gab als Gründe für die neue Preisstruktur an, die Qualität und Vielfalt „weiterhin zu gewährleisten“ und dem Wunsch von Kunden nach flexibleren Abo-Optionen zu entsprechen.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Deadline Day: Bundesliga plant Transfermarkt-Revolution

Dyn sendet seit August 2023. Nach eigenen Angaben zeigt die Plattform mehr als 3000 Livespiele in den Sportarten Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Hockey.