Basketball-EM: Was Neu-Hamburger Per Günther den Deutschen zutraut

Die besten Basketballer der Welt sind Europäer. Das war lange kaum denkbar, doch selbst die Spitzen-Liga NBA wurde zuletzt von einem Griechen, einem Serben oder einem Slowenen dominiert. Deutschland darf sich freuen: Die EM mitsamt allen Top-Stars findet unter anderem in Köln und Berlin statt, und auch das DBB-Team gilt als eines der stärksten der Geschichte.

„Man sollte euphorisch sein“, sagt der 65-malige Nationalspieler Per Günther (34), der im Sommer seine Karriere beendet hat. Ein Jahrzehnt war er bei Ratiopharm Ulm das Gesicht der Bundesliga, jetzt lebt Günther in Eppendorf. Der Experte von Magenta Sport (zeigt alle EM-Spiele) sagt: „Deutschland ist zwar Außenseiter, aber hat eine realistische Chance auf eine Medaille.“

Basketball-EM: „Deutschland hat realistische Chance auf Medaille“

Favoriten seien zwar die Serben (Superstar: Nikola Jokic), stark zudem die Franzosen (Rudy Gobert), Titelverteidiger Slowenien (Luka Doncic) oder Griechenland (Giannis Antetokoumnpo). Aber Deutschland hat neben Kapitän Dennis Schröder (28) einen zweiten Star: Der Berliner Franz Wagner (21), in seiner Debüt-Saison sofort einer der besten Punktesammler beim NBA-Team Orlando Magic.

Deutschlands Top-Talent Franz Wagner (M.) beim Supercup-Duell gegen Serbien mit dem amtierenden NBA-MVP Nikola Jokic (l.).

Das könnte Sie auch interessieren: Mit zwei Hamburgern: Der DBB-Kader in der Übersicht

Anführer des Teams bleibt Schröder, der mit seinem balldominanten Spiel und der selbstbewussten Art früher viel kritisiert wurde. Meist zu Unrecht, findet Günther. „Er trat in der Vorbereitung nicht auf als derjenige, der sagt: ‚Ey, das ist meine Mannschaft.‘ Im Gegenteil: Er freut sich richtig, wenn Franz neben ihm 25 oder 30 Punkte macht.“

Dritter NBA-Profi ist Daniel Theis (30), dessen Einsatz lange fraglich war. „Daniel wird defensiv einer der besten Center beim Turnier sein“, prophezeit Günther. Noch besser ist vielleicht nur sein Gegenspieler Gobert im Auftaktspiel am Donnerstag (20.30 Uhr). „Franz und Dennis wollen zum Korb ziehen, das wird gegen den besten Zonenverteidiger der Welt aber schwierig“, sagt Günther, „es wird also auf die Würfe von draußen ankommen.“ Günther sieht Frankreich als Favoriten in der Gruppe B, die in Köln gespielt wird. Deutschland trifft außerdem auf Bosnien, Litauen, Slowenien und Ungarn (Magenta Sport zeigt alle DBB-Spiele kostenlos).

Günther: „Deutschland wird Dritter in der Gruppe, übersteht das Achtelfinale und dann ist alles möglich!“

Der Hamburger Justus Hollatz (l., ab nächster Saison beim spanischen Klub CB Breogan) im Duell mit Ulms Klub-Legende Per Günther, der jetzt EM-Experte bei Magenta Sport sein wird.

Günther: „Hollatz wird mal einer der besten Guards Europas“

Eine wichtige Rolle nimmt Towers-Neuzugang Jonas Wohlfarth-Bottermann (32) als Center ein. Auch der Hamburger Justus Hollatz (21), der mittlerweile in der spanischen Liga spielt, ist dabei. Günther: „Er wird wenig Einsatzzeit bekommen, aber wenn, dann muss er bereit sein.“ Die EM werde eine wichtige Erfahrung für ihn. „Hollatz wird mal einer der besten Guards Europas.“