Dreher siegt in Klein Flottbek – auch Eve Jobs ohne Fehler

Hans-Dieter Dreher hat für das erste Ausrufezeichen in Klein Flottbek gesorgt. Beim Preis der Deutschen Kreditbank AG setzte er sich unter anderem gegen Olympiasieger Ben Maher durch.

„Ich hatte eine lange Anreise. Dafür hat es sich gelohnt“, lachte der 49-Jährige, der in der Nähe von Basel in Eimeldingen lebt. Für seinen Sieg bekam er ein Preisgeld von 13.750 Euro.

Starke deutsche Ergebnisse zum Start in Klein Flottbek

Insgesamt 19 Starter blieben zum Auftakt der Hamburg-Etappe der Global Champions Tour ohne Fehler. Dazu gehörten auch Philipp Weishaupt (Platz zwei), der deutsche Meister Tobias Meyer, die Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann, Olympiasieger Maher und mit Eve Jobs die Tochter des Apple-Gründers Steve Jobs (†56). Dreher war am Freitag der schnellte von allen. So richtig ernst wird es aber erst am Samstag, wenn es bei der Hauptprüfung der Global Champions Tour um ein Gesamtpreisgeld von 300.000 Euro geht.

Olympiasieger Maher mit besonderer Hamburg-Verbindung

Maher wird dann zu den Favoriten gehören. Seinen Gold-Triumph bei Olympia in Tokio hat der Brite immer noch nicht ganz realisiert. „Für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte Maher, der diesen Erfolg auch mit Hamburg verbindet. „Als 19-Jähriger habe ich hier das Derby geritten und erstmals die Chance bekommen, auf diesem Level zu reiten. Das werde ich nie vergessen. Es ist ein besonderer Ort für mich. Ich komme immer wieder gerne zurück.“

Volle Tribünen am Wochenende in Klein Flottbek

Rund 2500 Besucher waren am Freitag auf dem Derby-Gelände in Klein Flottbek dabei. Dazu gehörte auch Hamburgs Sport- und Innensenator Andy Grote. Für das Wochenende sind die Tribünenplätze alle verkauft. Tickets für Stehplätze gibt es noch genug.