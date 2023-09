Auch Grote musste raus: Alarm! Hamburger Handelskammer geräumt

Die Sportstadt Hamburg bekommt ein neues hochkarätiges Event. Europas größte Sportbusiness-Konferenz, die „SPOBIS“, findet künftig einmal im Jahr in Hamburg statt, feiert am 31. Januar und 1. Februar 2024 im neuen CCH Premiere und wird langfristig an der Elbe verankert, bis mindestens 2029.

Bei der offiziellen Bekanntgabe gab es am Freitag einen Schreck-Moment. Während der laufenden Pressekonferenz in der Handelskammer ertönte ein Alarmsignal, gefolgt von der Durchsage, dass das Gebäude „aufgrund einer technischen Störung“ sofort geräumt werden müsse. Irritation. Alle Gäste und Teilnehmer, darunter Innen- und Sportsenator Andy Grote, mussten raus auf die Straße, begleitet vom Evakuierungs-Team. Die Feuerwehr rückte an. Nach rund 20 Minuten gab es Entwarnung.

Grote: „Wir wollen die Präsenz des Sports in der Stadt stärken“

„Mit der SPOBIS gewinnen wir eine neue starke Plattform“, sagte Grote zum Umzug des Events, das in den vergangenen 13 Jahren in Düsseldorf und zuvor zehn Jahre in München ausgetragen wurde. „Wir wollen die Präsenz des Sports in der Stadt, aber auch die Präsenz der Stadt im Sport stärken.“

Das könnte Sie auch interessieren: NFL-Auftakt: Deutscher Football-Star schockt Super-Bowl-Champion

Zuletzt hatte die SPOBIS 4000 Teilnehmende der Sportbranche aus Deutschland und der Welt. In Hamburg soll das Event noch größer werden. „Das neue CCH erlaubt es uns, wachsen zu können“, sagt SPOBIS-Chef Marco Klewenhagen, gebürtiger Hamburger. Auch die SPOBIS GmbH hat ihren Sitz in Hamburg. Motto: „SPOBIS is coming home“