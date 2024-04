Spielt Basketball-Superstar LeBron James in der NBA bald zusammen mit seinem Sohn?

Basketball-Superstar LeBron James (39) und sein Sohn Bronny (19) sind womöglich bald in der NBA vereint. Wie James Jr. am Freitag bei Instagram ankündigte, hat er sich für den Draft der besten Liga der Welt im Sommer angemeldet. Bei dem Auswahlverfahren werden die Top-Nachwuchsspieler von den Teams der NBA ausgewählt.

„Ich hatte ein Jahr mit Höhen und Tiefen, aber das hat mich als Mensch, Student und Sportler wachsen lassen“, schrieb Bronny James, der eine durchwachsene erste College-Saison hinter sich hat. Für die University of Southern California erzielte der Freshman im Schnitt nur 4,8 Punkte pro Spiel, hinzu kam ein Herzstillstand samt folgender OP und monatelanger Pause.

Wechsel von LeBron James im Sommer ist möglich

LeBron James, der Ende Dezember 40 Jahre alt wird, hatte mehrmals von seinem Traum berichtet, in der NBA an der Seite seines Sohnes zu spielen. James Sr. könnte bei den Los Angeles Lakers per Option aus seinem bis 2025 laufenden Vertrag aussteigen. Zieht er die Option im Sommer, darf er frei wechseln. Vom Ausgang der Draft könnte also auch die Zukunft von LeBron James abhängen.

Bronny James gehört in den Ranglisten der meisten Fachleute nicht zu den 50 besten Spielern seines Jahrgangs. Dass er bei der Draft ausgewählt wird, ist nicht allzu wahrscheinlich. Dann könnte Bronny James von jedem Team frei verpflichtet werden, er könnte aber noch ein Jahr oder mehrere Jahre weiter für sein College-Team spielen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wahnsinn: Warum diese getragenen Shorts mehrere Millionen wert sind

Rich Paul, der Agent des James-Lagers hatte zudem durchblicken lassen, dass Vater und Sohn nicht von Anfang an in der NBA zusammenspielen müssten. Wichtiger sei vielmehr, dass Bronny ein für seine Entwicklung geeignetes Team finde. (sid/mp)