Spekulationen zum Trotz: HSV bindet seine Super-Sprinter – Rekord-Ansage von Ansah

In der Leichtathletik-Szene wurde mit einem Abgang gerechnet, jetzt verlängern die Hamburger Leichtathletik-Aushängeschilder Owen Ansah (23), Lucas Ansah-Peprah (24) und Manuel Mordi (21) doch beim HSV. Möglich wird die Verlängerung der schnellsten Hamburger durch eine neue Partnerschaft. Fußball-Sponsor HanseMerkur steigt auch als Förderer in die 1300 Mitglieder starke Leichtathletik-Abteilung ein.

„2024 war ein packendes Jahr“, schaut Owen Ansah zurück auf seine Olympia-Teilnahme in Paris und seinen Sensations-Lauf bei den Deutschen Meisterschaften, als er in Braunschweig die 100 Meter in 9,99 Sekunden lief und als erster Deutscher die 10-Sekunden-Marke durchbrach. Seine Bestmarke ist auch seine Benchmark für die nächste Saison. „2025 möchte ich meinen Rekord über die 100 Meter verbessern und eine neue persönliche Bestzeit über die 200 Meter aufstellen“, so Ansah, der zusätzlich von einer „großen Medaille“ träumt.

Auch Papenfuß freut sich über Vertragsverlängerung

„Dass wir durch die Partnerschaft mit der HanseMerkur auch Owen, Lucas und Manuel weiter an den HSV binden können, ist ein eindrucksvolles Zeichen“, freut sich auch der HSV-Vizepräsident und- Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß über die guten Nachrichten. Alle drei Athleten sind seit ihrer Jugend für den HSV aktiv. „Ich habe beim HSV die Liebe zur Leichtathletik gefunden und bin immer stolz, die Raute zu vertreten“, betonte Ansah-Peprah die Identifikation. Peprahs Bestzeit über 100 Meter sind 10,00 Sekunden. Sein Ziel für 2025 ist die Qualifikation für die WM in Tokio.

Dieselbe Ambition teilt auch Manuel Mordi, der über 110 Meter Hürden der schnellste Deutsche ist. Auch der erst 21-Jährige macht klar: „Hamburg ist meine Stadt, Als Hamburger ist der HSV der einzige Verein für mich.“ Jetzt eben noch etwas länger. Der neue Sponsor macht’s möglich.