So hoch sind die Prämien für die Athleten bei den Paralympics

Den deutschen Paralympics-Startern winken in Paris die gleichen Preisgelder wie den Medaillengewinnern der Olympischen Spiele. Für Gold werden über die Sporthilfe 20.000 Euro ausgeschüttet, Silber wird mit 15.000 Euro belohnt, für Bronze gibt es 10.000 Euro. Das Modell war bereits vor drei Jahren in Tokio umgesetzt worden und wird nun auch in Paris beibehalten. Wer mehrere Medaillen holt, wird trotzdem nur einmal für sein bestes Ergebnis honoriert.

Die Sporthilfe erweist sich als unentbehrlicher Förderer der Paralympics, die vom 28. August bis 9. September in der französischen Hauptstadt stattfinden. Die Gesamtfördersumme aller 143 unterstützten Athleten sowie fünf Guides liegt bei 8,4 Millionen Euro. In den vergangenen zwölf Monaten erhielten sie in der unmittelbaren Vorbereitung insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.

Im Schnitt wurden die Sportler vor Paris acht Jahre von der Sporthilfe unterstützt, jeder Dritte aus dem Team (36 Prozent) ist zehn Jahre oder länger Teil der Sporthilfe-Förderung. (sid/bv)