„So ein Bullshit“: Neureuther über nervigen Hype und ein ekliges Zehennägel-Detail

Der frühere Skistar Felix Neureuther hält nichts von dem Hype um die Sozialen Medien.

„Auf so etwas werden wir mittlerweile reduziert, dass nur noch Klickzahlen das Entscheidende sind. Das ist nicht das reale Leben“, sagte Neureuther im BR24Sport-Podcast „Pizza & Pommes“ mit Philipp Nagel.

MOPO

„Philipp, weißt du, was jetzt der Fame ist? Und das nervt mich am allermeisten: Wenn du irgendein Bild postest und (schaust), wie viele Likes du bekommen hast“, sagte Neureuther: „Oder: Der hat mich nicht geliked, den mag ich nicht mehr – so ein Bullshit.“ Kinder und Jugendliche begäben sich in eine Welt, die mit der echten nichts zu tun habe.

Felix Neureuther: Familienglück steht über Likes

Auch mit der Bezeichnung „Superstar“ tut sich Neureuther schwer. „Der größte Fame, den du erleben kannst, ist, dass dich deine Kinder mit einem Strahlen anschauen“, sagte der 39 Jahre alte Familienvater. Er selbst sei „überhaupt nichts Besonderes, nur weil ich mal Skirennfahrer war, und ein Fußballer ist nichts Besonderes, weil er mal Fußballer war. Es sind ja alles ganz normale Menschen.“

Vielleicht bis auf eine schmerzhafte Kleinigkeit, wie Neureuther verriet. Er sei neulich die Meisterschaften des SC Patenkirchen in Garmisch gefahren und „habe meinen Rennschuh mal wieder angezogen“. Ein halber Tag habe gereicht, dass – wie in seiner aktiven Zeit – seine „Zehennägel wieder abgefallen sind. Und das war auch das letzte Mal, dass ich einen Rennschuh angezogen habe“. (sid/cs)