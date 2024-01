Ski-Star überrascht mit Aussage: „Dann starte ich halt nackt“

Der heftige Schneefall in Oberhof hatten für Chaos und Ausfälle bei der Anreise vor dem Weltcup-Wochenende der Langläufer vor einer Woche gesorgt. Besonders ärgerlich: In dem Wirrwarr ging einiges an Gepäck des schwedischen Teams verloren – in dem sich auch die für die Starterinnen wichtige Ausrüstung befand.

„Wenn ich jetzt noch was verliere, dann starte ich halt nackt“, scherzte Langlauf-Star Frida Karlsson vor lauter Verzweiflung. Sie hatte aber noch Glück im Unglück, war anders als ihre Teamkolleginnen nach Oberhof gereist und damit dem größten Gepäck-Chaos entgangen.

Gepäck-Chaos sorgt für Ärger bei Karlsson, Ribon & Co.

Ihre Teamkollegin Emma Ribon hingegen verlor beinahe ihr gesamtes Gepäck. „Ich habe im Grunde nichts. Ich habe keine eigenen Sachen, abgesehen von denen, in denen ich gereist bin. Meine Skischuhe hatte ich im Handgepäck“, erzählte sie der schwedischen Zeitung „Aftonbladet“: „Ich mache mir ein wenig Sorgen um meine Sachen in der Reisetasche, denn ich habe immer jede Menge wichtige Dinge darin. Meine Brille, ohne die ich am liebsten nicht an Wettkämpfen teilnehme, und meinen Herzfrequenzgurt.“

Nichtsdestotrotz triumphierten die Schwedinnen gleich mehrfach in Oberhof. Gemeinsam mit Linn Svahn, Ebba Andersson und Jonna Sundling siegte Karlsson in der Staffel vor dem deutschen Langlauf-Quartett, beim 20-Kilometer-Massenstart holte Karlsson ebenfalls Gold vor der Deutschen Katharina Hennig. Im Sprint belegten Svahn (Gold), Karlsson (Silber) und Sundling (Bronze) sogar das komplette Siegertreppchen.