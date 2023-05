Sieben Pferde sterben bei traditionsreichem Derby

Der 15:1-Außenseiter Mage mit dem venezolanischen Jockey Javier Castellano hat das 149. Kentucky Derby gewonnen. Der von Gustavo Delgado trainierte Hengst setzte sich am Samstag in Louisville dank eines starken Schlussspurts vor Two Phil’s, geritten vom US-Amerikaner Jareth Loveberry, und Angel of Empire mit Jockey Flavien Prat (Frankreich) durch.

Der fulminante Lauf bildete an der Churchill Downs-Rennstrecke den Abschluss einer ereignisreichen Woche, die von mehreren Todesfällen überschattet wurde.

Kentucky: Sieben tote Pferde innerhalb von zehn Tagen

Innerhalb von zehn Tagen starben sieben Pferde. Darunter befanden sich auch zwei Tiere aus dem Samstagsprogramm, die nach Rennverletzungen eingeschläfert werden mussten.

Das Kentucky Derby war der Auftakt der sogenannten „Triple Crown”, deren zweites Rennen die Preakness Stakes am 20. Mai in Baltimore/Maryland sind. Beschlossen wird die Dreier-Serie mit den Belmont Stakes im Juni in New York. (sid/dv)