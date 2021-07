Sie starb mit 56 an Corona: Ungarn trauert um Olympiasiegerin Diana Igaly

Die ungarische Schießsport-Olympiasiegerin Diana Igaly ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben.

Die gebürtige Budapesterin erlag den Folgen einer Corona-Infektion, dies bestätigte Ungarns Schützenverband. Igaly war aufgrund von Komplikationen am Dienstag in ein Krankenhaus in Budapest eingeliefert worden.

Corona: Ungarische Olympiasiegerin Diana Igaly ist tot



Igaly hatte 2004 in Athen Gold im Skeet gewonnen, nachdem sie bereits 2000 Bronze in der gleichen Disziplin geholt hatte.

Zudem wurde sie zweimal Weltmeisterin und einmal Europameisterin im Skeet. (sid/pia)