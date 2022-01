Eine echte Traumhochzeit! US-Tennis-Star Slaone Stephens und der Fußball-Nationalspieker Jozy Altidore haben geheiratet. Das Sportlerpaar gab sich am 1. Januar das Ja-Wort, wie beide auf Instagram mitteilten.

Die 28-Jährige und der 32-Jährige veröffentlichten ein gemeinsames Hochzeitsfoto, auf dem sie Hand in Hand über einen spiegelnden, mit Blumen geschmückten Gang laufen und einander anstrahlen.

Dem Modemagazin „Vogue“ sagte Stephens: „Mir gefiel die Symbolik sehr, ein neues Jahr komplett frisch und mit einem neuen Anfang zu starten.“

Hochzeit in den USA: Tennis-Star Sloane Stephens heiratet Fußball-Nationalspieler Jozy Altidore

Die Hochzeit fand in Florida statt, wo sich beide schon in der Schulzeit kennen gelernt hatten. Laut „Vogue“ ging Stephens in die fünfte und Altidore in die siebte Klasse, als sie einander auf dem Schulflur begegneten. Im April 2019 gaben die beiden Sportler ihre Verlobung bekannt.

Altidore hat in 115 Länderspielen für die US-Fußball-Nationalmannschaft 42 Tore erzielt. Er spielt seit 2015 beim FC Toronto. Stevens hat 2017 die US Open gewonnen. Aktuell ist sie die Nummer 65 der Weltrangliste.