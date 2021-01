Sie ist die Nummer 29 der Welt: Anabolika! Weltverband suspendiert Tennis-Star

Der Tennis-Weltverband der Frauen ITF greift durch: Profi Dajana Jastremska, Nummer 29 der Weltrangliste, ist nach einer positiven Dopingprobe vorläufig suspendiert worden.



Bei der 20-jährigen Ukrainerin waren bei einem Dopingtest am 24. November 2020 Spuren einer verbotenen anabolen Substanz nachgewiesen worden.



Anabolika! Weltverband suspendiert Tennis-Star Dajana Jastremska

Die Suspendierung greift ab dem 7. Januar. Jastremska könnte dagegen noch Einspruch einlegen.



Jastremska hat bislang drei WTA-Turniere gewonnen, 2018 in Hongkong sowie 2019 in Hua Hin und Straßburg. Ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking war Position 21 vom 20. Januar 2020. Ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis war das Achtelfinale 2019 in Wimbledon.