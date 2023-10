Sie bezeichnete Gegner als „Kakerlaken“: Biathlon-Legende Reztsova stirbt mit 58!

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Anfisa Reztsova ist tot. Die Russin starb am Donnerstag im Alter von 58 Jahren, wie der nationale Verband mitteilte.

Im März dieses Jahres hatte Reztsova einen Herzinfarkt erlitten. Russischen Berichten zufolge kollabierte sie damals in ihrem Haus in der Oblast Vladimir in Zentralrussland und erhielt Bluttransfusionen im Krankenhaus. Am 15. Oktober soll sie nun erneut mit gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus nahe Moskau eingeliefert worden sein, wo sie auf der Intensivstation behandelt wurde. Kurz bevor sie in eine andere Klinik verlegt werden sollte, starb Reztsova.

Olympia: Anfisa Reztsova gewann dreimal Gold

Reztsova zählte zu den erfolgreichsten Wintersportlerinnen der russischen Geschichte und gewann 1992 in Albertville im Sprint sowie 1994 in Lillehammer mit der Staffel olympisches Gold. 1988 in Calgary hatte Reztsova im Langlauf mit der Staffel den ersten ihrer insgesamt drei Olympiasiege geholt. Hinzu kommen sechs Medaillen bei Weltmeisterschaften, drei davon im Langlauf in Gold.

2020 hatte sie in einem Interview in ihrer Heimat zugegeben, in der Endphase ihrer Karriere gedopt zu haben. Als norwegische Athleten nach der russischen Invasion in der Ukraine dafür plädierten, russische und belarussische Biathleten von internationalen Wettkämpfen auszuschließen, schimpfte Reztsova, dass die Norweger nur neidisch auf die Russen wären, die ohnehin stets besser gewesen seien. Die Norweger bezeichnete sie als „ekelerregende Kakerlaken“. (aw/sid)