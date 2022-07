Show mit Ehefrau von Putin-Sprecher: Ukraine feuert Olympiasieger

Das war ein Sprung ins Fettnäpfchen: Eiskunstlauf-Olympiasieger Viktor Petrenko ist als Vizepräsident des ukrainischen Verbandes seines Postens mit sofortiger Wirkung enthoben worden.

Der in Odessa geborene, aber seit 1994 in den USA lebende Goldmedaillengewinner von Albertville 1992 hatte in Sotschi an einer von Tatiana Navka organisierten Eisshow teilgenommen.

Die 47 Jahre alte Eistanz-Olympiasiegerin von Turin 2006 ist die Ehefrau von Dmitry Peskov, dem Sprecher von Russlands Machthaber Wladimir Putin. Die Europäische Union hat mittlerweile im Rahmen des sechsten Sanktionspakets ein Einreiseverbot für das Ehepaar verhängt, Konten in EU-Ländern und auch in Großbritannien wurden eingefroren.