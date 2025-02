Sensation in Lüneburg! Volleyballer schaffen kleines Wunder in der Champions League

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben im deutschen Duell im Champions-League-Achtelfinale gegen die Berlin Recycling Volleys sensationell vorgelegt. Das Team von Trainer Stefan Hübner gewann in der eigenen Halle 3:2 und damit zum ersten Mal in den letzten vier direkten Duellen.

Am 14. September standen sich beide Teams im Halbfinale des Liga-Cups gegenüber, am 23. November im DVV-Pokal, am 7. Dezember in der Liga – jedes Mal hatte Berlin triumphiert. Außerhalb der Bundesliga trafen sie am Mittwoch zum dritten Mal in einem K.o.-Spiel aufeinander. Im Viertelfinale der Königsklasse wartet Warta Zawiercie.

SVG Lüneburg vor größtem Erfolg der Vereinsgeschichte

In zwei Wochen (26. Februar, 19.30 Uhr) geht das Dauerduell mit dem Rückspiel in der Berliner Max-Schmeling-Halle weiter, am 8. März steigt das Topspiel in der Bundesliga. Sollten die Lüneburger auch das Rückspiel gewinnen, stünden sie unter den besten acht Teams Europas. Es wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte der Lüneburger Volleyballer. Dass sich Lüneburgs Riesen überhaupt den Vorteil vor dem Rückspiel verschafft haben, ist schon ein kleines, sportliches Wunder. (sid/mp)