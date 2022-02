HSV-Leichtathlet Lucas Ansah-Peprah hat bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig die Überraschung geschafft. Die Nummer drei der Meldeliste über 60 Meter sprintete am Samstag in der Hamburger Rekordzeit von 6,58 Sekunden zum Titel!

Ansah-Peprah verwies Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar/6,60) auf Rang zwei. Platz drei sicherte sich Ansah-Peprahs Teamkollege Owen Ansah in der persönlichen Bestzeit von 6,61 Sekunden.

Ansah-Peprah läuft mit Hamburger Rekord zur Deutschen Meisterschaft

Die beiden Hamburger erfüllten wie Kranz die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad (18. bis 20. März).

Das Duo des Hamburger SV kämpft am Sonntag noch über die 200 Meter um den Titel.