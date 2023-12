Sender, Stars, Experten: So läuft die Darts-WM im TV

Ab Freitag beginnt für Darts-Fans der Höhepunkt des Jahres. Von der WM aus London wird täglich berichtet. Ein Profi arbeitet gleich für zwei Sender.

Wer in den kommenden Wochen bis zum 3. Januar die Darts-Weltmeisterschaft in London verfolgen will, kommt an Sport1 und DAZN kaum vorbei. Der TV-Sender und der Streamingdienst berichten umfangreich über das Event im Alexandra Palace, bei dem erstmals fünf deutsche Starter dabei sind. Los geht es am Freitagabend (20.00 Uhr), wenn drei Erstrundenspiele und ein Zweitrundenspiel ausgetragen werden. Englands Weltmeister Michael Smith hat dabei seinen ersten Auftritt.

Sport1 und DAZN übertragen die Darts-WM im TV

Sport1 überträgt nach eigenen Angaben rund 127 Stunden live im Free-TV. DAZN zeigt jede der insgesamt 28 Sessions. Gespielt wird an insgesamt 16 Tagen, Pause ist nur an den drei Weihnachtstagen sowie an Silvester. Aus deutscher Sicht sind Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Florian Hempel und Dragutin Horvat qualifiziert. Clemens hatte bei der vergangenen Ausgabe überraschend das Halbfinale erreicht.

Bei der Berichterstattung setzt Sport1 auf die Expertise von nicht qualifizierten Profis: Robert Marijanovic fungiert als Co-Kommentator, Max Hopp ist teilweise als Experte vor Ort in London. Hopp ist auch für DAZN tätig. Für den Streamingdienst kommentieren Elmar Paulke, Adrian Geiler und Tom Kirsten. Bei Sport1 ist Basti Schwele am Mikrofon. (ms/dpa)