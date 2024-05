Schwere Vorwürfe: NFL-Profi soll Mann in Nachtclub attackiert haben

Bei Rashee Rice von den Kansas City Chiefs kehrt einfach keine Ruhe ein. Erst war der Wide Receiver im April an einem Autounfall mit Fahrerflucht beteiligt – und nun folgt offenbar der nächste Skandal. Es gibt den Verdacht, dass er zu Beginn der Woche einen Mann in einem Nachtclub in Dallas angegriffen und verletzt haben soll. Das berichten die „Dallas Morning News“.

Die örtliche Polizei bestätigte der Zeitung, dass die Beamten am frühen Montagmorgen in den Club gerufen worden sein sollen. Rice habe dort einen Mann angegriffen und ihn verletzt, lautet der Vorwurf. Bei dem Opfer, das mit Schwellungen im Gesicht ins Krankenhaus kam, soll es sich um einen Fotografen gehandelt haben.

Im April: Rice beteiligt an Autounfall mit Fahrerflucht

Bereits im April war Rice zusammen mit einem anderen Wagen ein illegales Straßenrennen verwickelt gewesen. Bei der zu hohen Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle, es kam zu einem Unfall mit vier weiteren Autos. Rice beging damals Fahrerflucht.

Nach der Tat hatte er sich bei Instagram entschuldigt: „Heute habe ich mich mit Ermittlern der Polizei von Dallas bezüglich des Unfalls vom Samstag getroffen. Ich übernehme die volle Verantwortung für meinen Teil dieser Angelegenheit und werde weiterhin mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten.“

Bereits wegen dieses Vorfalls war Rice von den Chiefs für die NFL-Partien gesperrt worden. Sollte sich der neue Verdacht gegen ihn bestätigen, muss der Wide Receiver wohl mit einer weiteren Sanktion rechnen.